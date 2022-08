O próprio Salman Rushdie é o culpado pelo ataque – Irã – CMIO

O escritor cruzou “as linhas vermelhas” de 1,5 bilhão de muçulmanos, disse o Ministério das Relações Exteriores em Teerã

O Irã negou na segunda-feira qualquer envolvimento no ataque a Salman Rushdie e afirmou que o próprio romancista premiado e seus apoiadores são os culpados pelo incidente.

O escritor britânico-americano nascido na Índia foi esfaqueado na sexta-feira em um centro educacional no estado de Nova York enquanto se preparava para dar uma palestra diante de uma plateia lotada. Um possível motivo para o ataque é seu romance de 1988 ‘Os Versos Satânicos’, que foi condenado por alguns muçulmanos por suas referências supostamente blasfemas ao Islã e seu livro sagrado, o Alcorão.

Falando em uma entrevista coletiva semanal, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Nasser Kanaani, disse que Teerã “não tem informações sobre a pessoa que atacou Rushdie além do que foi anunciado pela mídia dos EUA.” Acrescentou que seu país “sério e categoricamente” nega qualquer ligação com o ataque e sublinhou que “ninguém tem o direito de acusar a República Islâmica do Irã”.













“Ninguém merece ser culpado, exceto Rushdie e seus apoiadores,” Kanaani disse, acrescentando que a raiva pelas obras de Rushdie “não se limitou ao Irã e à República Islâmica.”

“Ao cruzar as linhas vermelhas de mais de um bilhão e meio de muçulmanos e seguidores de todas as religiões divinas, ele {Rushdie} se expôs à ira do povo,”, explicou o porta-voz.

A declaração de Kanaani marca a primeira reação oficial de Teerã ao ataque chocante. Chegou um dia depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que “As instituições estatais iranianas incitaram a violência contra Rushdie por gerações, e a mídia afiliada ao estado recentemente se gabou do atentado contra sua vida..”

“Isso é desprezível,”, disse o principal diplomata dos EUA.

Enquanto isso, o escritor, que foi esfaqueado 12 vezes, permanece em estado crítico, mas foi retirado de um ventilador e “foi capaz de dizer algumas palavras”, disse seu filho Zafar no domingo.

“Embora seus ferimentos que mudam a vida sejam graves, seu senso de humor agressivo e desafiador permanece intacto.” Zafar Rushdie disse em um comunicado.

Em 1989, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa pedindo a morte de Rushdie. Como resultado, o escritor foi forçado a passar anos escondido com proteção policial 24 horas por dia.

A fatwa ainda é vista por muitos como ativa, apesar do compromisso público do governo iraniano em 1998 de “nem apoiar nem impedir as operações de assassinato em Rushdie.”

Em 2005, a Guarda Revolucionária Islâmica declarou que a sentença de morte para Rushdie ainda é válida. Em 2012, uma organização religiosa iraniana chamada Fundação 15 Khordad aumentou a recompensa pela morte de Rushdie em US$ 500.000 para US$ 3,3 milhões. Quatro anos depois, 40 meios de comunicação estatais no Irã se uniram para arrecadar US$ 600.000 para aumentar a recompensa pela realização da fatwa.

Em 2019, o Twitter suspendeu a conta do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, por causa de um tweet que dizia que a fatwa contra Rushdie era “sólido e irrevogável”.