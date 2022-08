Inimigos dos EUA podem colher pessoal afegão abandonado – Reuters – CMIO

Ex-funcionários de segurança afegãos com “conhecimento sensível das operações dos EUA” deixados para trás após a retirada das forças americanas do país são vulneráveis ​​ao recrutamento e coerção por Rússia, China e Irã, disseram legisladores republicanos em um relatório provisório não divulgado, conforme citado pela Reuters no domingo.

“Isto é especialmente verdadeiro devido aos relatos de que alguns ex-militares afegãos fugiram para o Irã”, disse. Os republicanos do Comitê de Relações Exteriores da Câmara escreveram no primeiro aniversário da tomada de Cabul pelo Talibã.

Os militantes capturaram a capital afegã com pouca ou nenhuma resistência em agosto de 2021, durante a fase final da retirada das forças dos EUA. A queda de Cabul provocou evacuações agitadas por países ocidentais de seus cidadãos e ajudantes afegãos.

Um assessor do comitê disse ao Washington Post que cerca de 3.000 funcionários de segurança afegãos cruzaram o Irã, levando seus equipamentos e veículos com eles. “Acreditamos que isso aconteceu porque eles não foram evacuados pelos EUA ou nossos aliados e, portanto, não tinham outra opção.“, disse o assessor.













O relatório acusa o presidente Joe Biden de lidar mal com o processo de retirada e afirma que mais de 800 cidadãos dos EUA foram deixados para trás quando a evacuação foi concluída em 31 de agosto de 2021, segundo o Post. O jornal citou um assessor dizendo que 84 cidadãos americanos estavam tentando deixar o Afeganistão no final do mês passado.

Michael McCaul, o principal republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, disse ao Face the Nation na CBS no domingo que o governo Biden havia “sem plano” para a retirada.

A Casa Branca rejeitou o relatório como partidário e “cheio de caracterizações imprecisas, informações escolhidas a dedo e alegações falsas”.

“Quando o presidente Biden assumiu o cargo, ele se deparou com uma escolha: intensificar a guerra e colocar ainda mais tropas americanas em risco, ou finalmente acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos depois de duas décadas de presidentes americanos enviando tropas americanas para lutar e morrer em Afeganistão,” Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse.

O relatório, intitulado ‘Um fracasso estratégico: avaliando a retirada do Afeganistão do governo’, deve ser divulgado esta semana, de acordo com The Hill.