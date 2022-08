Naufrágio da Primeira Guerra Mundial encontrado após 105 anos (VÍDEO) — CMIO

O naufrágio de um destróier americano torpedeado por um submarino alemão em 1917 foi encontrado na semana passada ao largo das Ilhas Scilly depois de estar desaparecido por 105 anos. O USS Jacob Jones foi o primeiro destróier dos EUA afundado pelo fogo inimigo.

A descoberta foi feita por um grupo de exploradores aquáticos britânicos veteranos chamado Darkstar.

“Estamos entusiasmados em anunciar que identificamos o naufrágio do USS Jacob Jones, o primeiro destróier dos EUA a ser afundado pela ação inimiga… a equipe de mergulhadores disse em um post no Facebook.

O grupo observou que não havia removido nada do local do naufrágio e disse que entraria em contato com a Embaixada dos EUA “nos próximos passos.”

O Darkstar vasculhou as localizações de GPS fornecidas pelo Escritório Hidrográfico do Reino Unido e localizou o naufrágio no segundo dia da busca, disse a equipe à mídia britânica.

O navio, um dos seis destróieres da classe Tucker construídos antes da entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial, está no fundo do mar desde 1917, quando foi torpedeado por um submarino alemão. Segundo os historiadores, o Jacob Jones afundou em apenas oito minutos sem sequer emitir um pedido de socorro, levando consigo 66 pessoas.

Segundo várias fontes, Hans Rose, comandante do submarino alemão U-53 que atingiu o destróier, pegou um ou dois marinheiros feridos e transmitiu por rádio à base americana em Queenstown com as coordenadas aproximadas do navio afundando.

Vários membros da tripulação de Jacob Jones ajudaram a tirar os homens da água e colocá-los nos botes salva-vidas. O tenente Stanton F. Kalk nadou entre as jangadas na água gelada do Atlântico até morrer de frio e exaustão. Por suas ações heróicas, ele foi postumamente premiado com a Medalha de Serviços Distintos da Marinha.

“Não foram encontrados restos humanos ou artefatos pessoais. Mas, para mim, o que o trouxe para casa foi o eixo de hélice dobrado – o que mostra o trauma pelo qual a embarcação deve ter sofrido quando foi torpedeada. Absolutamente incrível,” um dos mergulhadores da expedição, Dominic Robinson, disse à mídia britânica.