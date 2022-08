Grã-Bretanha recebe ‘ferramenta afiada’ na luta contra Covid – CMIO

O Reino Unido se tornou o primeiro país a aprovar uma vacina Moderna atualizada que tem como alvo as cepas original e Omicron

A Grã-Bretanha tornou-se na segunda-feira o primeiro país a aprovar uma vacina Covid-19 atualizada que tem como alvo as cepas Omicron e original de 2020, no que foi saudado como uma nova adição significativa ao “arsenal” contra o vírus.

De acordo com um comunicado da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), o “bivalente” A vacina Spikevax, fabricada pela Moderna, foi aprovada para doses de reforço em adultos “depois que foi constatado que atende aos padrões de segurança, qualidade e eficácia do regulador do Reino Unido”.

A dose é dividida em dois componentes de 25 microgramas, um dos quais tem como alvo a cepa original do vírus e o outro neutraliza o Omicron, explicou a MHRA.

A primeira geração de vacinas Covid-19 continua a fornecer "proteção importante contra a doença", disse o chefe do regulador, Dr. June Raine. "O que esta vacina bivalente nos dá é uma ferramenta afiada em nosso arsenal para nos ajudar a nos proteger contra esta doença à medida que o vírus continua a evoluir." ela adicionou.













Stephane Bancel, CEO da Moderna, disse que a empresa norte-americana estava “encantado” por decisão da Grã-Bretanha.

“Isso representa a primeira autorização de uma vacina bivalente contendo Omicron, destacando ainda mais a dedicação e liderança das autoridades de saúde pública do Reino Unido em ajudar a acabar com a pandemia de Covid-19.“, disse Bancel em um comunicado.

A vacina também foi submetida à aprovação das autoridades da Austrália, Canadá e UE, disse Moderna, com novas decisões de autorização esperadas. “nas semanas que vem.”

Em agosto, 10.126.504.756 doses de vacina foram administradas no Reino Unido. Isso inclui 45.188.570 primeiras doses, 42.520.292 segundas doses e 33.436.351 terceiras doses ou doses de reforço.