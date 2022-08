Berlim desligando as luzes da cidade para economizar energia — CMIO

Cerca de 100 prédios públicos na capital alemã agora escurecem à noite, dizem as autoridades

Berlim parou de iluminar cerca de 100 prédios públicos e marcos históricos desde o final de julho para economizar energia, disse a administração ambiental da cidade nesta segunda-feira.

As autoridades dizem que, no total, 150 edifícios em breve deixarão de ser iluminados à noite, após relatos anteriores de que a iluminação de até 200 seria desligada. A administração ambiental acrescentou que o processo de redução do uso de energia será concluído no final de agosto.

Como os prédios em questão não estão conectados a um único sistema, para desligar as luzes, engenheiros e profissionais de manutenção precisam lidar com os prédios um a um, dizia o comunicado.

As autoridades pretendem manter alguns marcos iluminados, incluindo o Museu Judaico, a Nova Sinagoga e o Memorial de Guerra Soviético no Tiergarten. A decisão foi tomada após consultas com o Ministério do Interior de Berlim, disseram eles.

De acordo com a administração ambiental da cidade, os 150 edifícios, que incluem a Coluna da Vitória, a Catedral de Berlim, a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, o Palácio de Charlottenburg e a Ópera Estatal, consomem cerca de 150.000 a 200.000 quilowatts-hora por ano, o que custa € 40.000 ( $ 40.850) por ano.













No início de julho, a prefeita de Berlim, Franziska Giffey, apoiou a ideia de não iluminar pontos de referência como o icônico Portão de Brandemburgo para economizar energia, enquanto as autoridades também ponderavam desligar algumas das luzes da rua de uma forma que não comprometesse a segurança pública.

“Na situação em que estamos, temos que examinar todas as opções para economizar energia”, ela disse na época.

A Alemanha, como muitos outros países da UE, foi atingida por uma crise de energia devido ao aumento dos preços globais. Para aliviar a crise, no início de agosto, o Conselho Europeu aprovou um plano que prevê que os países da UE reduzam o consumo de gás em 15%.

Na sexta-feira, o ministro da Economia alemão e vice-chanceler Robert Habeck anunciou que os edifícios públicos na Alemanha não poderão definir o aquecimento acima de 19 graus C no outono e inverno. Mais cedo, o ministro pediu às pessoas que reduzissem o aquecimento, as idas à sauna e os chuveiros.

Um dos fatores que agravam a crise tem sido a incerteza do fornecimento de gás da Rússia. No entanto, o presidente Vladimir Putin rejeitou as acusações de que Moscou poderia cortar o fornecimento de gás para a UE, afirmando que a gigante russa de energia Gazprom está “pronto para bombear o quanto for necessário” mas que o bloco tem “fecharam tudo sozinhos.”