Coreia do Sul oferece acordo com o Norte para desnuclearizar — CMIO

Seul ofereceu assistência financeira “audiosa” se a Coreia do Norte concordar com a desnuclearização da península

O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol marcou o aniversário da libertação da península dos ocupantes japoneses em 1945, oferecendo um pacote maciço de assistência econômica à Coreia do Norte se a nação rival abandonar seu programa de armas nucleares.

“A iniciativa audaciosa que imagino melhorará significativamente a economia da Coreia do Norte e os meios de subsistência de seu povo em etapas se o Norte interromper o desenvolvimento de seu programa nuclear e embarcar em um processo genuíno e substantivo de desnuclearização”. Yoon disse na segunda-feira em seu discurso do Dia da Libertação.

O pacote incluiria “grande escala” ajuda alimentar e financiamento para desenvolver a infraestrutura de geração e distribuição de eletricidade da Coreia do Norte, bem como projetos para modernizar portos e aeroportos para facilitar o comércio, disse Yoon. “Também ajudaremos a melhorar a produção agrícola da Coreia do Norte, fornecer assistência para modernizar seus hospitais e infraestrutura médica e realizar iniciativas para permitir investimentos internacionais e apoio financeiro”.













Yoon enfatizou que as medidas melhorariam a vida dos 26 milhões de habitantes da Coreia do Norte. A assistência econômica seria fornecida em fases à medida que Pyongyang desnuclearizasse, e Seul defenderia um afrouxamento gradual das sanções internacionais contra a Coreia do Norte.

O discurso marcou uma mudança de tom de Yoon, que assumiu o cargo em maio depois de prometer durante sua campanha eleitoral uma abordagem mais dura nas relações com Pyongyang. Ele pediu aos EUA que estacionem armas nucleares táticas na Coreia do Sul e prometeu aos eleitores que lidaria com “firmemente” com “comportamento ilícito e irracional da Coreia do Norte”.

A oferta de ajuda de Yoon ocorre dias depois que a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, acusou a Coreia do Sul de espalhar o Covid-19 para o Norte. “Já consideramos vários planos de reação, mas nossa contramedida deve ser uma retaliação mortal”, disse. ela disse em um discurso televisionado na quarta-feira.

A Coreia do Norte aumentou seus testes de mísseis este ano, incluindo o lançamento em março de um míssil balístico intercontinental (ICBM), e supostamente está prestes a realizar seu primeiro teste de arma nuclear desde setembro de 2017. para retaliar os exercícios militares conjuntos expandidos da Coreia do Sul com os EUA, que estão programados para começar na próxima semana.













O governo de Yoon preparou um roteiro para a cooperação econômica, de segurança e política com a Coreia do Norte, disse o vice-diretor de segurança nacional Kim Tae-hyo a repórteres após o discurso do presidente. A iniciativa de três frentes é mais abrangente do que os esforços de reconciliação de administrações anteriores, disse ele.

Seul estima que a desnuclearização permitiria que a Coreia do Norte aumentasse o PIB per capita para US$ 3.000 anualmente, de estimados 1,42 milhão de won (US$ 1.082) em 2021. As medidas de apoio econômico começariam a partir do processo inicial de negociação, disse Kim, e seriam necessárias inspeções para verificar que o programa nuclear da Coreia do Norte está congelado e depois desmantelado.

Yoon também estendeu um ramo de oliveira ao Japão, pedindo o fortalecimento dos laços com Tóquio, defendendo o “espírito” de uma declaração conjunta de 1988 sobre a superação de conflitos passados ​​entre os países. “No passado, tivemos que nos desvencilhar do controle político imposto a nós pelo Japão imperial para que pudéssemos recuperar e defender nossa liberdade”. ele disse. “Hoje, o Japão é nosso parceiro, pois enfrentamos ameaças comuns que desafiam a liberdade dos cidadãos globais.”