Eliminação do líder da Al-Qaeda não erradicará terrorismo no Afeganistão, diz embaixador russo

“Se tiver sido assim, então nas condições às quais o Afeganistão foi colocado pela guerra de 20 anos com os Estados Unidos, os radicais da Al-Qaeda provavelmente se juntarão ao Daesh […] Eu nem estou mencionando o fato de que a violação agressiva do espaço aéreo afegão pelos norte-americanos não aumentará a confiança do Talibã nos EUA na luta contra o terrorismo”, constatou o embaixador russo.