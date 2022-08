Trump diz que FBI apreendeu seus passaportes – CMIO

O ex-presidente também sugeriu que agentes poderiam ter plantado provas em sua casa

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que agentes do FBI apreenderam seus passaportes durante uma batida em sua casa na Flórida. Trump, que condenou o ataque como “perseguição política”, também disse à Fox News que a agência poderia ter plantado “qualquer coisa que eles querem” durante a pesquisa.

A propriedade de Trump em Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, foi invadida por agentes do FBI na segunda-feira passada. Atuando em um amplo mandado de busca autorizado pessoalmente pelo procurador-geral Merrick Garland, os agentes levaram cerca de 20 caixas de itens da residência do ex-presidente, com relatos da mídia sugerindo que algumas das caixas continham documentos confidenciais referentes a armas nucleares.

Em um post em sua plataforma Truth Social na segunda-feira, Trump disse que o FBI “roubaram” seus três passaportes, um dos quais estava vencido. “Este é um ataque a um adversário político em um nível nunca visto antes em nosso país. Terceiro Mundo!,” ele afirmou.

Os passaportes geralmente não são confiscados pela aplicação da lei, a menos que um suspeito já tenha sido acusado de um crime e seja considerado um risco de fuga. Embora Trump não tenha sido acusado de uma ofensa criminal, a apreensão desses documentos normalmente sugere que uma acusação está sendo processada.

Trump condenou amargamente o FBI, chamando o ataque de “farsa” e um exemplo de “perseguição política”. Muitos especialistas conservadores e legisladores republicanos veem a busca como uma tentativa de encontrar evidências e acusar Trump para impedi-lo de buscar a reeleição em 2024.

O depoimento do FBI no qual o mandado de busca foi baseado permanece selado, e os legisladores republicanos exigiram que fosse tornado público, para provar que a operação “não foi apenas uma expedição de pesca”.













Falando à Fox News na segunda-feira, Trump disse que o FBI “invadam e peguem o que quiserem”, e que sua equipe em Mar-a-Lago foi instruída a “desligar a câmera” e “ficar de fora” enquanto os agentes vasculhavam a propriedade.

O FBI “poderiam ter plantado o que quisessem” durante esse tempo, afirmou Trump.

“As pessoas estão tão zangadas com o que está acontecendo” Trump continuou, dizendo que entrou em contato com o Departamento de Justiça para oferecer ajuda na investigação.

“A temperatura tem que ser reduzida no país”, ele disse. “Se não for, coisas terríveis vão acontecer. O povo deste país não vai tolerar outro golpe.”

Trump já foi investigado pelo FBI no período que antecedeu a eleição de 2016, com a investigação mais tarde se expandindo para a investigação ‘Russiagate’ do procurador especial Robert Mueller. Mueller não encontrou evidências de que Trump conspirou com a Rússia para influenciar a eleição, e o depoimento do FBI que usou para obter um mandado de vigilância sobre a campanha de Trump foi baseado em um dossiê de fofocas não verificáveis, que o FBI sabia o tempo todo não ser corroborado. .