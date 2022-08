Rússia e ONU discutem crise em usina nuclear — CMIO

Moscou acusou a Ucrânia de bombardear a instalação de Zaporozhye, enquanto Kiev e a UE culpam a Rússia

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, conversou por telefone com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na segunda-feira, sobre segurança na usina nuclear de Zaporozhye. A Rússia, que controla a usina, acusou a Ucrânia de bombardear a instalação, enquanto a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais insistem que os russos estão atacando território que eles próprios possuem.

Shoigu e Guterres discutiram “condições para o funcionamento seguro da usina nuclear de Zaporozhye”, lê-se uma declaração do Ministério da Defesa russo.

Localizada na cidade de Energodar, no sul da Ucrânia, a instalação de Zaporozhye é a maior usina nuclear da Europa. Está sob controle russo desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia, mas foi alvo de uma série de ataques nas últimas semanas.

A Rússia acusou a Ucrânia de lançar ataques de artilharia e drones nas instalações, denunciando as operações como “terrorismo nuclear”. Kiev, no entanto, afirma que as forças russas estão mirando a usina – que eles controlam – e prendendo os ataques aos militares ucranianos.













O Departamento de Estado dos EUA ficou do lado da Ucrânia e pediu às forças russas que se retirem da área. Guterres fez um pedido semelhante, pedindo o estabelecimento de uma zona desmilitarizada ao redor da usina, mas sem destacar as forças russas ou ucranianas.

A UE publicou um comunicado no domingo acusando os militares russos de atacar Zaporozhye, impedindo a manutenção segura da usina.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a UE de “mentindo descaradamente”, dizendo que é “É inegável que os ataques à estação e à Energodar são realizados por grupos armados ucranianos que atuam sob ordens de Kiev”. Zakharova disse que a suposta ameaça russa à usina está sendo fabricada para permitir que a Ucrânia impeça os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de acessar a instalação.

Vladimir Rogov, membro da administração civil-militar de Zaporozhye, disse à RT na segunda-feira que funcionários ucranianos e da ONU querem manter a equipe da AIEA longe de Zaporozhye, porque se eles visitassem a usina concluiriam que ela foi bombardeada pelas forças de Kiev.

“É óbvio, está tudo documentado, e não apenas isso, também é bem conhecido quem está sendo fornecido com mísseis guiados americanos”. disse Rogov. “Obviamente, não a Rússia, mas o regime de Zelensky.”

A Rússia já havia apelado à ONU e à AIEA para intervir e forçar a Ucrânia a parar de atirar na usina.