Nova Zelândia enviará 120 militares para treinar forças ucranianas no Reino Unido, diz Wellington

A iniciativa, que decorrerá em quatro locais no solo britânico, permitirá aos efetivos neozelandeses treinar 800 militares ucranianos em “habilidades essenciais para serem eficazes no combate, incluindo manuseio de armas, primeiros socorros, direito operacional e outras aptidões”.

Em maio de 2022, 30 militares neozelandeses desembarcaram no Reino Unido para treinar as Forças Armadas da Ucrânia no uso da artilharia.

A Rússia começou a operação militar especial na Ucrânia com o objetivo de “desmilitarização” e “desnazificação” do país, com Vladimir Putin, presidente russo, respondendo aos pedidos das repúblicas populares de Donbass para se protegerem das forças de Kiev e declarando o que se passava na região um “genocídio”. Moscou também expressou preocupações com a possibilidade de o governo ucraniano querer capturar territórios russos, como a Crimeia.