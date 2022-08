Protestos em massa contra ‘Europride’ na Sérvia — CMIO

Apoiados pelo bispo ortodoxo, milhares marcharam em Belgrado pedindo o cancelamento do festival LGBT

As autoridades sérvias receberam na segunda-feira um pedido oficial de um grupo cívico para cancelar a “Europride”, um evento LGBT agendado para meados de setembro, por motivos de segurança. A petição veio um dia depois que dezenas de milhares de pessoas marcharam por Belgrado carregando símbolos cristãos ortodoxos e sinais como “Tire as mãos de nossos filhos.” A marcha teria sido abençoada por um bispo, registrado na semana passada dizendo que lançaria um anátema sobre qualquer pessoa envolvida no evento.

De acordo com a ONG “Sérvia erguida”, que apresentou a petição, a parada do orgulho marcada para 17 de setembro põe em risco a moralidade pública e eleva o risco de violência, destruição de propriedade e desordem em grande escala. As autoridades de Belgrado ainda não comentaram o pedido.

O EuroPride 2022 está programado para acontecer de 12 a 18 de setembro e deve atrair dezenas de milhares de ativistas LGBT de toda a Europa, terminando com a caminhada do parlamento sérvio à fortaleza de Kalemegdan, com vista para o Danúbio.

No domingo, no entanto, dezenas de milhares de moradores de Belgrado marcharam na direção oposta, em uma procissão ortodoxa destinada a mostrar sua oposição ao evento. Cantar “Tire as mãos de nossos filhos!” e “Não à ocupação”, os manifestantes cantavam hinos ortodoxos e canções patrióticas, enquanto carregavam cruzes, ícones e bandeiras.

Os organizadores estimaram que entre 20 e 30.000 pessoas participaram, enquanto as primeiras estimativas da polícia e relatos da mídia falavam em menos de 5.000. O presidente Aleksandar Vucic se referiu a essa estimativa na segunda-feira, trazendo a marcha em uma entrevista coletiva sem ser questionado sobre isso.

“Na noite passada, tivemos um protesto muito maior contra o EuroPride, cerca de 4.650 pessoas, mais do que os maiores comícios de oposição de todos os tempos”, disse. ele disse.

Era um tom diferente do que ele usou na sexta-feira, quando rejeitou as críticas ao “Europride” dizendo aqueles que se opõem a “alguém andando por aí” deve “aproveite o dia para fazer um piquenique” nas proximidades do Monte Avala.

Na mesma entrevista na TV, Vucic criticou o bispo Nikanor de Banat por suas observações sobre a primeira-ministra interina Ana Brnabic, que é lésbica. Vucic disse que Nikanor ofendeu a Sérvia e humilhou a igreja “muito mais do que Brnabic ou qualquer outra pessoa já fez.”













O bispo Nikanor teria dado a bênção ao seu clero para participar do protesto de Belgrado no domingo. Falando após um culto na igreja na semana passada, ele condenou a “Europride” como blasfêmia e profanação da Sérvia, dizendo que teria pegado em armas contra ela se não fosse clérigo.

“Eles vêm para profanar nossa capital, nada é sagrado para eles” disse o bispo. “Todos nós nos levantaremos contra isso, começando por mim” ele adicionou. “Vou lançar um anátema a todos que participarem ou organizarem tal coisa. Isso é tudo que posso fazer. Se eu tivesse armas, eu as usaria, mas não tenho.”

A marcha de domingo foi denunciada pelo ativista da oposição Dragan Sutanovac, ex-líder do Partido Democrata e ex-ministro da Defesa que agora defende a adesão da Sérvia à Otan. Ele chamado é uma marcha “contra a Sérvia na União Europeia, contra a sanção da Rússia, contra os valores ocidentais, para que a Sérvia pudesse se tornar chechena e talibã” entre outras coisas.

Enquanto isso, a ONG “Rede de Solidariedade Lésbicas e Gays” instou o governo na segunda-feira a comprar urgentemente vacinas contra a varíola e distribuí-las gratuitamente a grupos de alto risco, como homens gays, que respondem por todos os casos registrados na Sérvia até agora.

O epidemiologista Zoran Radovanovic também pediu a vacinação de todos os membros da população LGBT. O médico, que defendeu mandatos rigorosos sobre o Covid-19, disse à agência de notícias Beta que o próximo “Europride” poderia ser um “bomba epidemiológica” mas não pediu o seu cancelamento, aconselhando os presentes a “evitar contatos íntimos com parceiros não permanentes” em vez de.