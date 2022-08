China anuncia começo de novas manobras em torno de Taiwan em meio a nova visita americana à ilha

A China realizará novos exercícios militares em torno de Taiwan em meio a uma visita à ilha de uma delegação de congressistas dos EUA, escreveu na segunda-feira (15) a agência norte-americana Associated Press.

“A China tomará medidas resolutas e fortes para defender a soberania nacional e a integridade territorial”, disse Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em um briefing.

“Um punhado de políticos dos EUA, em conluio com as forças separatistas da independência de Taiwan, estão tentando desafiar o princípio de Uma Só China, cuja profundidade eles subestimam, e estão condenados ao fracasso”.

No entanto, o ministério não deu detalhes sobre onde e quando os exercícios seriam realizados, ao contrário dos exercícios anteriores.

A China advertiu antes da visita de Pelosi que daria uma resposta firme a uma violação da integridade territorial do país. Pequim considera Taiwan um território renegado que um dia se unificará com a China continental e vê a política dos EUA como contradizendo as garantias da defesa da política de Uma Só China dadas nos anos 1970.