CBS: base dos EUA na Síria é atacada por drones

© AP Photo / Nathan Posner

Um membro da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA relaxa antes de ser enviado para a Polônia. Eles são parte dos soldados que o Departamento de Defesa está enviando em uma demonstração do compromisso americano com os aliados da OTAN preocupados com a possibilidade de a Rússia invadir a Ucrânia, em Fort Bragg, Carolina do Norte, 14 de fevereiro de 2022.