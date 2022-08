Irã deve diminuir expectativas para reviver acordo nuclear – EUA – CMIO

Os EUA dizem que só renovarão o acordo nuclear com o Irã se Teerã abandonar demandas “estranhas”

O Irã deve abandonar seu “estranho“exige aos parceiros do tratado se quiser ressuscitar o Plano de Ação Abrangente Conjunto, declarou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, na segunda-feira, insistindo que Teerã abandone”outras demandas inaceitáveis ​​que vão além do escopo do JCPOA.”

Os EUA fornecerão sua resposta ao “final” do texto do acordo fornecido pela UE em particular, disse Price.

A resposta de Teerã ao último esboço do texto foi entregue ao principal enviado da UE, Josep Borrell, na noite de segunda-feira, pouco antes do prazo estabelecido por Bruxelas, segundo fontes diplomáticas de alto escalão citadas pelo Politico e pela ISNA semi-oficial do Irã.

O texto final fornecido pelos negociadores da UE inclui a exigência de que o Irã responda às perguntas da Agência Internacional de Energia Atômica “para esclarecê-los” em troca das outras partes do acordo aconselhando a AIEA a abandonar uma sonda de 2019 sobre a descoberta de partículas de urânio em um local não declarado anteriormente como um local nuclear.













Embora o Irã tenha tentado tornar a conclusão da investigação parte das negociações desde março, os EUA e a UE já haviam argumentado que não podiam negociar em nome da AIEA, insistindo que era uma questão separada e não relacionada ao JCPOA. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, prometeu não desistir da investigação até que o Irã explique de onde veio o urânio e onde está agora.

Até recentemente, o Irã também exigia que qualquer renascimento do acordo nuclear incluísse os EUA removendo seu Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) de sua lista de Organizações Terroristas Estrangeiras. Embora Washington estivesse considerando conceder esse desejo, eles queriam concessões relacionadas à segurança em troca e, finalmente, optaram por manter a unidade militar na lista negra.













O acordo nuclear inicial assinado em 2015 pelo Irã, EUA, Reino Unido, França e Alemanha – bem como Rússia, China e UE – envolvia Teerã concordando com certas restrições à sua indústria nuclear em troca da flexibilização das sanções econômicas e outros incentivos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do acordo em maio de 2018, no entanto, dizendo que era fundamentalmente falho. Como resultado, o Irã começou a reduzir gradualmente alguns de seus compromissos sob o acordo, como o nível de urânio enriquecido que produz, o que poderia permitir que Teerã construísse uma bomba atômica. De acordo com as autoridades iranianas, no entanto, este “não está na agenda.”