Contudo, quem vai sentir um inverno severo [no Hemisfério Norte] ainda mais que os outros será. A Agência Federal das Redes alemã já apelou para a população do país reduzir o consumo e começar a poupar dinheiro para pagar as contas de eletricidade no inverno. Mesmo assim, o líder alemãoevita ouvir as preocupações da mídia sobre os perigos do inverno.