MRE do Irã vai responder à União Europeia sobre texto final do JCPOA até o fim do dia

“Até as 12h00 [de segunda-feira], enviaremos nossa resposta final por escrito ao coordenador da UE. Se a reação dos EUA for realista e flexível, chegaremos a um acordo, mas se Washington não mostrar flexibilidade, teremos de continuar as negociações”, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, à agência de notícias Fars.

Teerã tem um plano B caso as negociações não consigam fazer reviver o acordo nuclear, acrescentou o ministro.

No dia 4 de agosto, o processo de negociação para restaurar o JCPOA com o Irã foi retomado em Viena, onde os chefes de todas as delegações deveriam chegar para uma possível reunião da comissão conjunta do JCPOA.

China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido, EUA, UE e Irã assinaram em 2015 o JCPOA, que impunha restrições ao avanço do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções dos Estados Unidos. Em 2018, o então presidente norte-americano, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do acordo e reimpôs sanções abrangentes, levando as autoridades iranianas a responder com o abandono gradual de seus próprios compromissos sob o acordo.

Em dezembro de 2021, as partes do JCPOA concordaram com dois rascunhos de um novo acordo, mas nenhum acordo definitivo foi alcançado. Desde então, as partes tiveram várias rodadas de negociações sobre a retomada do acordo.

