Putin: muitos exemplares de armamento russo superam análogos estrangeiros em décadas

Vladimir Putin ressaltou também que o povo russo está orgulhoso de seu Exército e Marinha, que têm estado na guarda da soberania e segurança da Rússia em todos os tempos. Ao mesmo tempo, Moscou avalia altamente seus aliados e companheiros de diversos continentes que não seguem os ditames do Ocidente .

O mandatário russo sublinhou que esses países escolhem um caminho de desenvolvimento soberano e independente e querem resolver de maneira coletiva as questões da segurança regional e global com base no direito internacional, responsabilidade mútua e reconhecimento dos interesses uns dos outros.