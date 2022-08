EUA enfrentam escassez de ketchup – Bloomberg – CMIO

Seca e altos preços de combustíveis e fertilizantes podem em breve privar as cozinhas americanas do molho de tomate

O aumento dos preços de combustíveis e fertilizantes nos EUA em conjunto com condições climáticas extremas pode levar à escassez de tomates, elevando ainda mais os preços dos molhos de tomate, informou a Bloomberg no sábado, citando produtores.

Segundo o relatório, a escassez de água induzida pela seca está afetando a produção no estado da Califórnia, região responsável por um quarto da produção mundial de processamento de tomate. Esta é a variedade utilizada na produção comercial dos molhos de tomate mais populares, incluindo o ketchup. Os preços do molho de tomate e do ketchup já superaram significativamente o que já é a maior inflação em quatro décadas nos EUA.

O molho de tomate em julho estava sendo vendido por 17% a mais do que um ano atrás, enquanto os preços do ketchup cresceram 23% ano a ano, diz o relatório, citando dados da empresa de pesquisa de mercado IRI. Os preços da pasta de tomate na Ingomar, fornecedora de tomates processados ​​para algumas das maiores marcas de alimentos dos EUA, são atualmente 80% mais altos do que no ano passado.













“É muito difícil cultivar uma plantação de tomate agora… De um lado você tem a seca impactando os custos porque você não tem água suficiente para cultivar todos os seus acres, e então você tem o lado da inflação agrícola com os custos de combustível e fertilizantes disparando acima”, disse Mike Montna, chefe da Associação de Produtores de Tomate da Califórnia, à Bloomberg.

A safra de tomate na Califórnia vem diminuindo gradualmente nos últimos seis anos, e os analistas esperam que este ano não seja exceção. O Departamento de Agricultura dos EUA estima que a colheita deste ano será de cerca de 11,7 milhões de toneladas (contra o último pico de produção de 14,4 milhões de toneladas em 2015), mas especialistas do setor temem que fique abaixo dessa estimativa. Isso pode acarretar uma escassez de produtos à base de tomate nos próximos meses.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT