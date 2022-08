EUA irritados com a Índia por causa do petróleo russo — CMIO

Nova Délhi diz que Washington está chateado com a transferência de produtos da Rússia para os EUA

Washington abordou Nova Délhi com perguntas sobre produtos petrolíferos russos que supostamente foram enviados para os EUA da Índia, informou a Reuters no sábado, citando o vice-governador do Reserve Bank of India, Michael Patra.

De acordo com Patra, o Tesouro dos EUA informou as autoridades do país que um navio indiano supostamente pegou petróleo de um navio-tanque russo em alto mar e o entregou em um porto no estado de Gujarat, na costa oeste do país, onde o petróleo foi processado e em seguida, enviado para Nova York.

“Você sabe que há sanções contra pessoas que estão comprando petróleo russo, e isso nos foi relatado pelo Tesouro dos EUA… Acontece que um navio indiano encontrou um navio-tanque russo no meio do mar, pegou petróleo no meio do mar, chegou a um porto em Gujarat, foi processado nesse porto e convertido em um destilado que, na verdade, é usado na fabricação de plástico de uso único. A saída refinada foi colocada de volta naquele navio e partiu sem destino. No meio do mar recebeu o destino para atingir seu curso, foi para Nova York”, disse Patra em um evento em Odisha comemorando 75 anos de independência da Índia.













O funcionário não revelou o nome do navio em questão, nem forneceu outros detalhes sobre o assunto, mas disse “é assim que a guerra funciona, funciona de maneiras estranhas.”

Os EUA proibiram a entrada de petróleo e derivados russos no país no início deste ano, como parte das sanções contra a Rússia em conexão com a situação na Ucrânia.

A Índia se absteve de sancionar Moscou e, embora antes deste ano raramente comprasse petróleo russo, intensificou as compras em dez vezes desde março, aproveitando o desconto oferecido por Moscou. De acordo com a Bloomberg, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita como o segundo maior fornecedor do país do sul da Ásia em junho, perdendo apenas para o Iraque.

A Embaixada dos EUA em Nova Délhi não comentou a declaração de Patra quando questionada pela Reuters.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT