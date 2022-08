Explosões são ouvidas perto da usina nuclear de Zaporozhie após ataque ucraniano

“Hoje, 15 de agosto, do lado oposto do Dniepre, foi novamente aberto fogo contra os civis e a infraestrutura civil da cidade de Energodar. Há mais de uma hora que os terroristas das Forças Armadas da Ucrânia estão disparando com artilharia em massa”, comunicou ela, detalhando que isso afetou áreas residenciais da cidade, a área industrial e a localidade de Ivanovka.