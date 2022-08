Chefe da Duma russa: 'A Ucrânia perdeu sua independência financeira'

“Kiev não pode cumprir as obrigações com seus cidadãos sem a ajuda de Washington e Bruxelas. A Ucrânia perdeu sua independência financeira”, publicou o deputado em seu canal no Telegram.

Ele também explicou que os impostos arrecadados contribuem com apenas 40% do orçamento do país, sendo que a maior parte, o equivalente a 60%, vai para gastos militares. O déficit mensal ucraniano, continuou Volodin, é de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões). “A Ucrânia está falida”, enfatizou.

No final de maio, o ministro das Finanças da Ucrânia, Sergei Marchenko, informou que o déficit mensal do orçamento ucraniano era de US$ 5 bilhões e que quase 67% do orçamento, comentou, corresponde a empréstimos e subsídios externos.

No final de julho, o conselheiro econômico do presidente da Ucrânia, Oleg Ustenko, informou que o déficit orçamentário geral da Ucrânia poderia chegar a US$ 50 bilhões (aproximadamente R$ 255,2 bilhões) até o final do ano.

