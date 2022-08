Morre ‘Warren Buffett’ da Índia — CMIO

O bilionário magnata dos negócios indiano, proeminente corretor de ações, investidor e celebridade da TV Rakesh Jhunjhunwala morreu no domingo aos 62 anos.

“Rakesh Jhunjhunwala era indomável. Cheio de vida, espirituoso e perspicaz, ele deixa uma contribuição indelével para o mundo financeiro. Ele também era muito apaixonado pelo progresso da Índia. Sua partida é triste”, tuitou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi após relatos da morte de Jhunjhunwala.

A causa da morte não foi divulgada, mas relatos da mídia indicam que Jhunjhunwala estava lidando com problemas de saúde e foi visto em uma cadeira de rodas no início deste mês.

Contador credenciado de profissão, ele começou a negociar ações em 1985, ainda na faculdade, começando com apenas US$ 100. Seus primeiros investimentos valeram a pena e, mais tarde, ele passou a administrar uma empresa de negociação de ações, a RARE Enterprises. Sua proeminência no mercado de ações o tornou uma celebridade popular da TV e permitiu que ele acumulasse um patrimônio líquido de US$ 5,8 bilhões no momento de sua morte, segundo a Forbes.













Os investimentos de Jhunjhunwala incluem várias empresas administradas por um dos maiores conglomerados da Índia, o conglomerado Tata Group. Isso inclui a montadora Tata Motors, a empresa de classificação Crisil, a fabricante de relógios e joias Titan, a Tata Communications e a Indian Hotels, que administra a Taj Hotels. Seus últimos investimentos incluem uma participação de 40% na companhia aérea de baixo custo Akasa Air, que fez seu primeiro voo no início deste mês. Defensor declarado de Bollywood, ele também financiou alguns filmes.

Além de acumular uma fortuna, Jhunjhunwala estava ansioso para compartilhá-la. Ele tinha uma fundação homônima, foi um dos fundadores e curadores da Universidade Ashoka e um doador regular da Fundação Internacional Agastya, oferecendo educação científica aos pobres.

Jhunjhunwala é muitas vezes referido como “Warren Buffett da Índia”, em homenagem ao magnata dos negócios, investidor e filantropo dos EUA.

