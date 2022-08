“O inverno nuclear está chegando!” Os britânicos ficaram horrorizados com as palavras de Zelensky sobre o ZNPP

A central nuclear de Zaporozhye está localizada na margem esquerda do rio Dnieper, perto da cidade de Energodar. Esta é a maior em número de unidades de energia (seis) e a usina nuclear mais poderosa da Europa. Desde março, está sob a proteção dos militares russos. Conforme enfatizado no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, isso se justifica do ponto de vista da prevenção de vazamentos de materiais radioativos.