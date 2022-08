China aumenta produção de carvão — CMIO

A produção diária de carvão da China em julho cresceu 16% em relação ao ano anterior devido à crescente demanda de energia provocada pelo calor do verão, informou a Reuters na segunda-feira, citando dados do National Bureau of Statistics (NBS).

A produção total em julho foi de 372,66 milhões de toneladas, ou 12,02 milhões de toneladas por dia, ante 10,13 milhões de toneladas produzidas em julho de 2021.

Desde o início do ano, a produção do país saltou 12% em relação ao ano passado, para 2,56 bilhões de toneladas.

O consumo médio de carvão nas maiores regiões chinesas foi de mais de 2,3 milhões de toneladas por dia no início deste mês, ou 6% maior que no ano passado, mostraram dados da Sxcoal.

A geração de energia da China aumentou 4,5% em relação ao ano anterior, para 805,9 bilhões de quilowatts-hora, que é o crescimento anual mais rápido desde setembro de 2021.

Os analistas atribuem o aumento da demanda de energia às altas temperaturas, o que levou a um aumento do uso de ar condicionado. Algumas regiões foram forçadas a realizar apagões contínuos em fábricas locais para garantir o fornecimento de eletricidade aos usuários residenciais durante os horários de pico. No entanto, o clima no norte da China deve esfriar no final de agosto, o que deve diminuir a demanda.

O governo realizou várias reuniões nos últimos dois meses sobre maneiras de evitar o racionamento de energia. Como resultado, Pequim pediu às mineradoras de carvão que aumentassem a produção para acomodar a crescente demanda de energia.

