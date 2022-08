“Precisamos devolver esses ativos ao Afeganistão”, disse Alakbarov. “Sei que há negociações em andamento sobre esse retorno, e sei que as propostas foram feitas sobre as condições específicas de como, por exemplo, os ativos do setor privado serão devolvidos. Assim, a flexibilidade precisa ser exercida em ambos os lados”, afirmou o coordenador.

Nesta segunda-feira, o Wall Street Journal informou, citando autoridades dos EUA, que o governo Biden não vai liberar nenhum dos US$ 7 bilhões em reservas do Afeganistão que estavam nos Estados Unidos que foram posteriormente congelados.

Washington interrompeu as negociações com o Talibã ( organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) após a morte de Ayman al-Zawarhi, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países).

Os EUA congelaram as reservas do governo do Afeganistão depois que o Talibã assumiu o comando político do país em agosto de 2021.