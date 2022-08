WASHINGTON, 15 de agosto – RIA Novosti. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, pediu novamente à Rússia que liberte a jogadora de basquete norte-americana Britney Griner, condenada por tráfico de drogas, em meio a pedidos não respondidos de anistia para prisioneiros sob artigos sobre tráfico de maconha no país.

“Nenhum elemento deste julgamento mudará nosso julgamento de que ela está detida ilegalmente e deve ser libertada imediatamente”, disse Price a repórteres quando perguntado se o apelo do jogador de basquete tornaria uma possível troca de prisioneiros com os Estados Unidos mais difícil.

Price enfatizou que Washington havia oferecido a Moscou um acordo sério e tomaria todas as medidas possíveis para libertar Greiner e o espionagem condenado Paul Whelan. “Estamos em contato com os russos sobre esta questão, pedindo-lhes que avancem construtivamente sobre isso”, disse Price.

A defesa de Greiner, condenado a nove anos de prisão, interpôs recurso. Em fevereiro, Griner, que chegou de Nova York, foi detido no aeroporto de Sheremetyevo. Durante a inspeção, mulheres americanas encontraram recipientes com óleo de haxixe na bagagem de mão. Os Estados Unidos teriam oferecido à Rússia a troca de Greiner e Whelan por Viktor Bout, um russo condenado nos Estados Unidos. As autoridades russas pediram repetidamente aos Estados Unidos que não especulassem sobre o tema da troca de prisioneiros e abandonassem as tentativas de pressionar Moscou.

Outro pedido de libertação de Greiner foi feito nos Estados Unidos, tendo como pano de fundo os apelos ao governo sobre os réus em processos criminais nos próprios Estados. O empresário Elon Musk juntou-se aos inúmeros apelos para prestar atenção aos condenados por tráfico de maconha nos Estados Unidos. Ele sugeriu anteriormente ao presidente Joe Biden que eles libertassem pessoas nos Estados Unidos que estão presas pelos mesmos motivos que Griner. Quando um repórter do New York Post perguntou no ano passado se Biden cumpriria sua promessa de 2020 de conceder indultos aos condenados em casos de tráfico de cannabis, o presidente riu.

A mídia americana informou anteriormente que mais de 2,5 mil pessoas permanecem sob custódia por crimes relacionados à maconha no país, apesar das promessas de Biden de descriminalizar sua circulação em nível federal. Pedro Moreno, 62 anos, foi condenado à prisão perpétua por distribuir maconha na década de 1990. Outro prisioneiro, Luke Scarmatzo, de 41 anos, já cumpriu dois terços de sua sentença de 22 anos, que recebeu por distribuir “maconha medicinal” na Califórnia. Donald Fajit, de 37 anos, foi preso pela primeira vez em 2013 e recebeu mais de 10 anos em um caso de tráfico de maconha.

Na fronteira dos EUA, centenas de pessoas são detidas todos os meses com maconha, relatórios de serviços de fronteira e alfândega. Por uma estranha coincidência, o pico de apreensões deste ano caiu precisamente em fevereiro, quando Greiner foi detido no aeroporto de Moscou.

Conforme consta no relatório publicado do serviço, em junho os guardas de fronteira fizeram mais de 400 apreensões de maconha, em maio o número foi duas vezes menor, em março houve cerca de 60. envenenamento, que as autoridades dizem ter sido apreendido apenas quatro vezes em Junho.

Em fevereiro, cerca de 800 casos de apreensões de maconha foram registrados, mostram as estatísticas. A importação de cannabis para o país, apesar da legalização de alguns estados, é ilegal, punível com multa ou prisão, proibição de entrada. Também não se pode cruzar a fronteira com uma substância que foi planejada para ser usada por recomendação de um médico ou comprada legalmente onde o uso recreativo é permitido.