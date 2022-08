Salman Rushdie ‘no ventilador’ após esfaquear – agente – CMIO

O premiado romancista Salman Rushdie estava em um respirador e incapaz de falar na noite de sexta-feira depois de ser esfaqueado em um evento público no estado de Nova York no início do dia, disse seu agente Andrew Wylie.

O autor anglo-americano de 75 anos, nascido na Índia, há muito tempo recebe ameaças de morte de islâmicos por seu trabalho.



“A notícia não é boa,” Wylie disse em um e-mail para a mídia. “Salman provavelmente perderá um olho; os nervos de seu braço foram cortados; e seu fígado foi esfaqueado e danificado.”

O autor foi esfaqueado no pescoço e no tronco no palco enquanto dava uma palestra na Chautauqua Institution, no estado americano de Nova York. Rushdie foi transportado de helicóptero para um hospital após o ataque.

O major da polícia do estado de Nova York, Eugene Staniszewski, identificou o suspeito como Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, Nova Jersey, que foi detido no local.













Staniszewski acrescentou que a polícia está trabalhando com o FBI e o escritório do xerife local para obter mandados de busca para a mochila e os dispositivos eletrônicos do suspeito. “Não temos nenhuma indicação de um motivo neste momento”, disse ele. ele disse a repórteres, acrescentando que a polícia acredita que o suspeito agiu sozinho.

Em 1989, o ex-líder religioso iraniano, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu um decreto pedindo a morte de Rushdie por escrever ‘Os Versos Satânicos’, um romance que muitos muçulmanos consideram ofensivo à sua fé.

O New York Post citou fontes policiais na sexta-feira dizendo que Matar fez postagens nas mídias sociais em apoio ao Irã e sua unidade militar de elite, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e também de “O extremismo xiita de forma mais ampla.”

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, condenou o atentado contra a vida de Rushdie como “um ataque a alguns dos nossos valores mais sagrados – a livre expressão do pensamento.”