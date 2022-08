Um morto e dezenas de feridos quando o palco do festival desaba (VÍDEOS) — CMIO

O acidente na região espanhola de Valência foi causado por “um vendaval inesperado e violento”, disseram os organizadores do evento musical

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas na madrugada de sábado, quando fortes rajadas de vento derrubaram o palco de um festival de música na região espanhola de Valência.

De acordo com o centro de Coordenação de Emergência local, a tragédia no Festival Medusa na cidade de Cullera aconteceu às 4h18.

Embora inicialmente 17 pessoas tenham sido relatadas como feridas, o Ministério da Saúde confirmou mais tarde que 40 sofreram ferimentos de vários graus de gravidade. De acordo com o comunicado do ministério, citado pela mídia espanhola, alguns dos internados com ferimentos já receberam alta.

Os organizadores do festival, que deveria receber um total de 320.000 participantes em três dias, de sexta a domingo, disseram que estão “completamente devastado e consternado com o que aconteceu esta manhã”.

Os responsáveis ​​pelo evento forneceram alguns detalhes do incidente fatal, dizendo que por volta das 4 da manhã “um vendaval inesperado e violento devastou algumas áreas do festival, obrigando a direção a tomar a decisão imediata de desocupar a área de concertos para garantir a segurança dos participantes, trabalhadores e artistas reunidos no Medusa Festival.”

“Infelizmente, o fenômeno meteorológico devastador levou algumas estruturas a causarem consequências inesperadas. Todo o nosso apoio e carinho para os afetados nestes tempos difíceis e tristes,”, diz o comunicado.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que as estruturas do local, incluindo o palco principal, caíram sobre as pessoas nas primeiras filas. A única vítima fatal, segundo o El Pais, é um jovem de 22 anos que foi atingido por parte do palco.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Causa das mortes no festival de Travis Scott é revelada

Ximo Puig, chefe do governo regional de Valência, expressou suas condolências pelo acidente.

“Quero transmitir minhas mais profundas condolências à família e amigos do jovem que morreu esta manhã no Festival da Medusa em Cullera. Acompanhamos de perto a recuperação dos feridos,” Puig twittou.