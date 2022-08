Comício de mulheres violentamente disperso em Cabul – mídia — CMIO

Militantes do Taleban dispararam para o ar para espantar manifestantes que exigiam “pão, trabalho e liberdade”

O Talibã dispersou violentamente um protesto de mulheres na capital do Afeganistão no sábado, vários dias antes do primeiro aniversário do retorno do grupo islâmico ao poder, informou a agência de notícias AFP.

Cerca de 40 mulheres cantavam “pão, trabalho e liberdade” quando se aproximaram do ministério da educação em Cabul, segundo a agência. Um vídeo, aparentemente gravado em Cabul e postado nas redes sociais, mostra militantes do Taleban disparando suas armas para o ar para dispersar uma multidão de mulheres que se aproximava.

Depois que o protesto foi disperso, algumas mulheres tentaram se abrigar em lojas próximas, mas teriam sido perseguidas e espancadas por combatentes do Taleban usando as coronhas de suas armas.

Segundo a AFP, os manifestantes carregavam uma faixa com os dizeres “15 de agosto é um dia negro,” uma aparente referência à data da tomada do Talibã há um ano. Os manifestantes também reivindicaram o direito de trabalhar e participar da política.

⚡️No Afeganistão, o Talibã dispersou um comício de mulheres atirando para o ar. Há vítimas, informa a AFP. Os moradores de Cabul se manifestaram contra a discriminação que enfrentam sob o novo regime no país. pic.twitter.com/jcZ7HozFSj — Flash (@Flash43191300) 13 de agosto de 2022

Vários jornalistas que cobriam a manifestação foram agredidos por membros do Taleban, disse a agência de notícias. A mídia local também informou que os militantes detiveram mais de 10 jornalistas e trabalhadores da mídia.













Em agosto de 2021, militantes do Taleban retornaram ao poder após a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Depois de tomar Cabul, eles prometeram respeitar os direitos das mulheres e as encorajaram a voltar ao trabalho.

Em dezembro de 2021, no entanto, o Talibã divulgou um “decreto sobre os direitos das mulheres” que encobriu seu acesso à educação ou ao trabalho, enquanto vários especialistas imediatamente criticaram os militantes por retornarem às práticas que adotaram durante seu primeiro período de governo, de 1996 a 2001.

Um relatório da Anistia Internacional divulgado no final de julho afirma que “repressão do Talibã” no Afeganistão está devastando a vida de mulheres e meninas, que estão sendo destituídas de seus direitos à educação, trabalho e livre circulação. A agência de direitos humanos também informou que aqueles que protestam pacificamente contra as novas regras, “foram ameaçados, presos, detidos, torturados e desaparecidos à força.”