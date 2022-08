Acadêmicos de esquerda acusados ​​de despertar caça às bruxas – mídia – CMIO

O maior sindicato acadêmico do Reino Unido queria “transfóbicos” forçados a sair do trabalho, disseram membros feministas ao Times

O University and College Union do Reino Unido tem incentivado seus membros a denunciar funcionários de faculdades que discordam da ideologia transgênero, informou o Times nesta semana. O sindicato disse que “transfóbicos” na academia deve ser “atacado”, e que o próprio Times foi “assédio moral” o sindicato informando sobre suas atividades.

De acordo com o jornal britânico, a ata vazada de uma reunião da UCU em setembro passado detalhou o comitê concordando em enviar uma pesquisa para membros LGBTQ em universidades de todo o país. Esses membros seriam questionados se eles estavam cientes de “crítica de gênero” consultores e funcionários de RH que trabalham em suas instituições, e pediram para nomeá-los, para que o sindicato pudesse ser “Ciente de quaisquer problemas que possam surgir.”

“Algum [of these equality, diversity and inclusion] consultores são transfóbicos e proeminentes ativistas críticos de gênero”, a pesquisa lida.

'Gênero crítico', neste caso, refere-se à crença de que o gênero de alguém é definido no nascimento como masculino ou feminino, e que conceder aos transexuais homens para mulheres os mesmos direitos que as mulheres mina o feminismo. A autora de 'Harry Potter', JK Rowling, é uma das mais proeminentes feministas críticas de gênero no Reino Unido.













Segundo o Times, a ata da reunião afirma que “combater a transfobia é importante por meio da educação, mas há um pequeno núcleo de pessoas que estão tão arraigadas em seus pontos de vista e a UCU precisa abordar essa questão… campi lugares muito inseguros para pessoas trans.”

Alguns acadêmicos disseram ao canal que esta passagem indica planos da UCU para forçar funcionários críticos de gênero de seus empregos.

“Aquela passagem fez meu sangue gelar” um denunciante da UCU disse ao jornal. “Eles querem dizer feministas, como eu. Não há ambiguidade, eles estão falando sobre seus próprios membros. A coisa toda é simplesmente horrível.”

A professora de criminologia Jo Phoenix, que recentemente se demitiu da Open University alegando ter sido assediada por suas opiniões críticas de gênero, disse que “acadêmicos sendo silenciados sobre identidade de gênero é um grande problema.”

“O que estamos vendo é uma intolerância muito alta à liberdade acadêmica e à pluralidade de pontos de vista”, ela explicou ao Times. “As pessoas não querem ouvir com o que discordam.”

Shereen Benjamin, ex-membro da UCU e professora da Universidade de Edimburgo, disse ao jornal que foi expulsa da lista de discussão do sindicato por um e-mail com o assunto “f**kings transphobes, f**k off!!,” depois de reclamar sobre ativistas da UCU usando o termo “Terf”, uma sigla para “Feminista Radical Trans-Excludente”.

O termo é comumente usado como um insulto por ativistas transgêneros, às vezes acompanhado de ameaças de violência.

Benjamin organizou um evento feminista na universidade em 2019, que ela disse ao Times que levou ativistas trans na UCU a organizar uma “caça às bruxas” contra ela. Os ativistas supostamente a acusaram de fazer as pessoas trans se sentirem inseguras no campus.

A UCU negou que sua pesquisa contenha perguntas sobre as opiniões dos consultores sobre gênero e não “peça aos entrevistados para identificar as instituições que os empregaram.” O secretário-geral da UCU, Jo Grady, publicou um vídeo nas redes sociais antes da publicação do artigo do Times, acusando o jornalista James Beal de “incomodando” e “assédio moral” seus membros, pedindo-lhes comentários.

👋 @JamesSBeal – apenas ficando à frente do seu apito de cachorro artigo transfóbico do Times sobre UCU e nossos membros. James tem incomodado os membros da UCU que apoiam pessoas trans – e cc’ing seus empregadores 🐍 UCU está inequivocamente com a comunidade trans. RT se você está conosco. pic.twitter.com/49nyTr8EHG — Jo Grady (@DrJoGrady) 2 de agosto de 2022

A peça de Beal em si era uma “artigo transfóbico de apito de cachorro”, Grady acrescentou, uma semana antes de sua publicação.