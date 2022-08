Premiê de Ontário engole uma abelha (VÍDEO) — CMIO

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, acidentalmente engoliu uma abelha no meio de uma coletiva de imprensa na sexta-feira em Dundalk, enquanto discutia o futuro do sistema de saúde do Canadá, neutralizando um momento potencialmente tenso.

Após declarar “tudo está na mesa” em relação à controversa potencial privatização do sistema estatal, Ford foi interrompido pelo inseto descendo sua garganta.

“Santo Cristo, acabei de engolir uma abelha!” ele exclamou, pedindo desculpas à multidão risonha de repórteres pela interrupção e prevendo corretamente que o vídeo do inseto ladrão seria “repetido uma e outra vez.”

“Cara, ele foi direto pela escotilha”, brincou o premiê. “Eu vou estar uivando hoje à noite assistindo essa fita… nem consigo me lembrar do que estamos falando, vou correndo para o hospital para tirar essa abelha daqui,” ele disse.

Enquanto a Ford insistiu que os canadenses permanecerão “100 por cento” abrangidas pelo sistema nacional de saúde, apelou à província para “seja criativo” para fazer face às despesas, insistindo que não podem “continuar fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente.”

A escassez de pessoal forçou as salas de emergência em todo o país a fechar, às vezes por dias, levando a ministra da Saúde Sylvia Jones a ameaçar privatizar ainda mais o sistema. Ontário tem a menor proporção de enfermeiros per capita do país, com apenas 665 enfermeiros para cada 100.000 pessoas.

Enquanto Ford e outros defensores do aumento do papel das corporações privadas no campo da saúde insistem que os serviços permanecerão gratuitos para todos os canadenses, os críticos temem que mais privatizações criem um sistema de duas camadas no qual os pobres são confrontados com “maus cuidados, barreiras ao acesso” e tempos de espera mais longos, enquanto funcionários qualificados fogem das clínicas do governo para lucrar com o setor privado.