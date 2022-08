Mundo reage ao esfaqueamento de Salman Rushdie — CMIO

Em meio à condenação ocidental, os meios de comunicação iranianos conservadores chamaram o autor de “Satanás” e um “apóstata”

Autores e autoridades ocidentais condenaram veementemente o ataque ao romancista britânico-americano Salman Rushdie, nascido na Índia, que foi esfaqueado no estado de Nova York na sexta-feira. A mídia e as autoridades iranianas, no entanto, reagiram lembrando as razões que levaram o ex-líder da República Islâmica, o aiatolá Khomeini, a emitir a fatwa pedindo a morte do escritor em 1989.

O presidente francês Emmanuel Macron jateada o esfaqueamento do autor como “ataque covarde das forças do ódio e da barbárie”, acrescentando que o “lutar contra o obscurantismo” que Rushdie estava envolvido é “universal.”

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ele era “chocado” pelo incidente, acrescentando que o autor de ‘The Satanic Verses’ foi “exercer um direito que nunca devemos deixar de defender”. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, também chamado o ataque a Rushdie “horrível”, ao agradecer aos socorristas por “ajudá-lo tão rapidamente.”

O homem de 75 anos, que permanece em estado grave em um hospital após o ataque, também recebeu palavras de apoio de vários escritores proeminentes. JK Rowling, autora da série Harry Potter, chamado a notícia do ataque "horrível". Stephen King expresso espero que Rushdie esteja bem, enquanto explodindo o agressor em termos ásperos.













O autor vencedor do Booker Prize, Ian McEwan, chamou o ataque “um ataque à liberdade de pensamento e expressão”. Outro vencedor do Booker Prize, Arundhati Roy, disse que o ataque a Rushdie foi “realmente desestabilizador para muitos de nós.” Suzanne Nossel, chefe do PEN America, organização que defende a liberdade de expressão para escritores, também condenou o que chamou de “brutal premeditado” assalto a Rushdie. “Esperamos e acreditamos fervorosamente que sua voz essencial não pode e não será silenciada”. ela adicionou.

Enquanto isso, a mídia iraniana também acompanhou de perto os desenvolvimentos em torno do ataque. Alguns dos meios aparentemente mais radicais até escreveram sobre isso em termos positivos. A agência Asr Iran citou o líder supremo aiatolá Khamenei dizendo que o “flecha” baleado por seu antecessor “um dia atingirá o alvo.” A agência de notícias detalhou as circunstâncias da sentença de morte emitida no Irã contra Rushdie em um longo artigo que retratava a publicação de ‘Os Versos Satânicos’ como parte de uma campanha ocidental contra o Islã e o Irã.

O jornal Kayhan publicou um artigo no qual descrevia o agressor de Rushdie como uma pessoa corajosa enquanto marcava o próprio autor "um apóstata". Outro jornal iraniano, o diário Khorasan, publicou uma história intitulada 'Satanás a caminho do inferno'.













Enquanto isso, as principais agências de notícias do Irã adotaram um tom um pouco mais moderado ao descrever o incidente. A agência de notícias IRNA publicou uma recapitulação de uma peça de 2008 na qual a publicação de ‘The Satanic Verses’ foi descrita como parte do Western “invasão cultural” visando o Irã e buscando manchar o apelo supostamente crescente do Islã no mundo e o “despertar” dos muçulmanos.

A agência de notícias Mehr divulgou um artigo explicando a decisão de Khomeini de pedir a execução de Rushdie, dizendo que “a profunda compreensão e previsão de [Ayatollah Khomeini] foi claramente comprovado” décadas após a emissão da ordem.

Mohammad Marandi, assessor da delegação iraniana nas negociações de Viena para reviver o acordo nuclear de 2015, questionou o momento do ataque dizendo que ocorreu como “nós [were] perto de um possível acordo nuclear”. Ele também chamado Rushdie um “peão do império” e disse que não seria “derramando lágrimas” para um autor que ele diz “expele ódio e desprezo sem fim pelos muçulmanos e pelo Islã”.

O premiado romancista Salman Rushdie foi esfaqueado em um evento público no estado de Nova York na sexta-feira. Ele recebeu repetidamente ameaças de morte de islâmicos por seu trabalho. ‘The Satanic Verses’ é visto como particularmente ofensivo por muitos muçulmanos. Após o ataque, o autor foi colocado em um respirador e não conseguiu falar, de acordo com seu agente.