Mais de dois terços dos membros da aliança já concordaram com a adesão da Finlândia e da Suécia

O presidente francês Emmanuel Macron assinou no sábado os documentos oficiais que aprovam os pedidos da Finlândia e da Suécia para se tornarem membros da OTAN. Enquanto Macron uma vez chamou o bloco militar liderado pelos EUA “morte cerebral,” ele mudou de rumo desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia.

O parlamento da França aprovou a proposta de ampliação no início deste mês, depois que as duas nações nórdicas solicitaram a adesão à aliança em maio. Ao solicitar a adesão do bloco ocidental, ambos renunciaram ao seu não alinhamento anterior, com a Finlândia oficialmente sendo neutra desde logo após a Segunda Guerra Mundial e a Suécia desde o início do século XIX.

“Esta escolha soberana da Finlândia e da Suécia, dois parceiros europeus, permitirá reforçar a sua segurança face à atual ameaça na sua vizinhança imediata”, acrescentou. leia um comunicado do Palácio do Eliseu citado pela agência noticiosa AFP, com o “ameaça” em questão, presumivelmente fazendo referência à Rússia.













Enquanto Moscou advertiu a Suécia e a Finlândia em maio de “sérias consequências militares e políticas” Se eles continuarem com sua oferta de adesão à Otan, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que, como a Rússia não tem disputas territoriais com nenhum dos Estados, Moscou está relativamente imperturbável com a perspectiva.

Por outro lado, a Rússia há décadas descreve a perspectiva de uma Ucrânia alinhada à OTAN como uma ameaça à segurança inaceitável, enviando tropas para o país em parte em um esforço para evitar esse resultado. Se a Ucrânia tivesse aderido à aliança, sua reivindicação territorial sobre a Crimeia – que votou pela adesão à Federação Russa em 2014 – poderia ter colocado a OTAN em conflito direto com a Rússia.

Todos os 30 membros da OTAN devem ratificar novas adições à aliança. A Turquia ameaçou em maio vetar as propostas de adesão da Finlândia e da Suécia, citando o suposto apoio de Estocolmo e Helsinque aos curdos que Ancara considera terroristas. Aparentemente, um acordo provisório entre a Turquia e os países nórdicos foi alcançado, com a Suécia anunciando na quinta-feira a extradição de um cidadão turco para seu país de origem. Não está claro se o suspeito estava na lista de supostos terroristas procurados por Ancara.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou na quinta-feira que seu governo se reuniria com autoridades finlandesas e suecas no final deste mês para discutir mais sobre as aplicações dos dois estados na Otan.

Mais de 20 dos 30 membros da OTAN já ratificaram a entrada da Finlândia e da Suécia. O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou os documentos oficiais na terça-feira.

A assinatura de Macron vem três anos depois que ele descreveu a aliança da era da Guerra Fria como “morte cerebral,” e sugeriu que a UE cuidasse das suas próprias necessidades de defesa com um exército europeu comum. No entanto, Macron mudou de posição desde então, descrevendo o conflito na Ucrânia como um “eletrochoque do despertar” para a OTAN.

O presidente francês, no entanto, evitou algumas das retóricas anti-russas mais duras de seus aliados da Otan. Embora a França tenha apoiado sucessivas rodadas de sanções da UE e enviado armas para a Ucrânia, Macron disse a uma equipe de documentários francesa em junho que seu objetivo é “ajudar a Ucrânia a vencer… não a lutar contra a Rússia, muito menos a aniquilá-la”, como ele disse que “Anglo Saxão” líderes querem fazer.