Polônia e Alemanha enfrentam um enorme desastre ambiental — CMIO

Toneladas de peixes mortos foram descobertas esta semana no rio Oder, que atravessa os dois países

Autoridades da Polônia e da Alemanha estão tentando determinar a causa de um grande desastre ambiental no segundo maior rio da Polônia, que também atravessa a República Tcheca e o leste da Alemanha.

Toneladas de peixes mortos foram vistos flutuando ou levados às margens do rio Oder nas últimas duas semanas. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram a superfície do rio coberta por carcaças de peixes, enquanto castores mortos também podem ser vistos boiando na água.

A emissora alemã rbb24 informou no sábado que o desastre atingiu a lagoa de Szczecin, na foz do Oder, que deságua no mar Báltico. Centenas de voluntários e cerca de 300 especialistas alemães do serviço de emergência estão coletando animais mortos no Oder em uma área de cerca de 80 quilômetros.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki afirmou que “enormes quantidades de resíduos químicos provavelmente foram despejadas no rio Oder com plena consciência dos riscos e consequências”. Ele também prometeu levar os autores à justiça. “Não vamos deixar esse assunto passar. Não descansaremos até que os culpados sejam severamente punidos”. disse ele em um vídeo publicado no Facebook.

Até agora, 28 toneladas de peixes mortos foram coletadas de #OderRiver.Duas cegonhas mortas também foram encontradas mortas. Toda a flora e fauna do Vale do Oder está em perigo. A escala dessa aniquilação ambiental faz meu coração sangrar. Ainda não há informações sobre o culpado.🎥 desconhecido, fb pic.twitter.com/FcSq7hgTbn — Agata Tumiłowicz-Mazur (@aga_tumilowicz) 13 de agosto de 2022

No sábado, a Polônia ofereceu uma recompensa de um milhão de zlotys (US$ 220.200) por qualquer informação sobre os responsáveis ​​pelo que foi descrito por alguns ambientalistas como o maior desastre do país em anos.

A causa da poluição permanece desconhecida. Na sexta-feira, o rbb24 informou, citando o Laboratório Estadual de Brandenburgo, que níveis extremamente altos de mercúrio foram detectados em amostras de água retiradas do rio. A quantidade da substância altamente tóxica no rio teria sido tão alta que o equipamento de teste não pôde exibir adequadamente os resultados do teste e o teste teve que ser repetido.

Enquanto isso na Polônia: desastre ecológico no rio Oder. Milhares de peixes mortos, castores mortos… Supostamente, a causa é um solvente altamente venenoso. Embora o envenenamento tenha começado há alguns dias, não há informações sobre sua origem. O Gov não dá a mínima.#Oder#Riopic.twitter.com/LEID4D8ZFi — Agata Tumiłowicz-Mazur (@aga_tumilowicz) 11 de agosto de 2022

No entanto, no sábado, a ministra polonesa do Meio Ambiente, Anna Moskwa, descartou um aumento do nível de mercúrio como a causa das mortes em massa de peixes no Oder. “O Instituto Veterinário Estadual testou sete espécies. Ele descartou o mercúrio como causa da morte de peixes”, ela escreveu no Twitter. As autoridades polacas afirmaram que uma elevada concentração de sal na água pode ser a causa.

O ministro do Meio Ambiente do estado de Brandemburgo, no leste da Alemanha, Axel Vogel, também disse que grandes quantidades de sal dissolvido podem ter matado os peixes. Isto é “absolutamente atípico”, ele disse ao rbb24.













Enquanto isso, Berlim culpou Varsóvia por não compartilhar as informações sobre o desastre com a Alemanha a tempo. As autoridades alemãs foram informadas tarde demais, disse a ministra federal do Meio Ambiente, Steffi Lemke. Vogel também disse ao rbb24 que não recebeu nenhuma informação oficial da Polônia sobre resíduos químicos possivelmente despejados no rio.

Morawiecki disse a repórteres no sábado que ele mesmo soube do desastre “tarde demais” e demitiu dois altos funcionários públicos responsáveis ​​pela proteção ambiental e gestão da água.

De acordo com o rbb24, existem certos “indicações” que algumas substâncias tóxicas foram despejadas no Oder perto da cidade de Wroclaw, no sul da Polônia, no final de julho. No entanto, não está claro o que exatamente encontrou o caminho para o rio ou quem podem ser os autores.

O incidente ocorre quando a Europa enfrenta uma enorme corrente de ar e ondas de calor, que causaram a queda dos níveis de água em muitos dos principais rios do continente. Alguns meios de comunicação relataram que esse fato também pode ter contribuído para o desastre.