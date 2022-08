Bloomberg: Europa está em estado crítico devido à seca severa e crise energética

Agora apenas uma das cinco turbinas mantém o funcionamento do gasoduto. O retorno de uma das turbinas do Canadá foi o mais difícil, visto que o país impôs sanções contra a Gazprom. As autoridades canadenses autorizaram o retorno apenas em 10 de julho, mas não tomaram em conta as disposições do contrato e enviaram a turbina para a Alemanha em vez da Rússia. Para a continuação de seu transporte é preciso obter autorização das autoridades da União Europeia e do Reino Unido.