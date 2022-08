Pesquisa revela provável próximo primeiro-ministro do Reino Unido — CMIO

Mais de 60% dos conservadores votarão em Liz Truss para ser a próxima primeira-ministra da Grã-Bretanha, segundo pesquisa

A secretária de Relações Exteriores Liz Truss tem uma vantagem de 22 pontos sobre o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak na corrida para se tornar o próximo primeiro-ministro britânico, de acordo com uma pesquisa da empresa de pesquisas Opinium Research publicada no sábado.

Dos 570 membros do Partido Conservador entrevistados entre segunda e sexta-feira da semana passada, 61% disseram que votariam em Truss, enquanto 39% apoiaram Sunak.

O prazo para a votação é 2 de setembro, e a próxima MP deve ser anunciada três dias depois.

O primeiro-ministro Boris Johnson deixou o cargo de chefe do partido conservador no mês passado, depois que dezenas de altos funcionários do governo renunciaram em desacordo com sua liderança. Johnson agora lidera um governo provisório, que será substituído após a eleição do novo líder do partido.

A batalha pela liderança ocorre em meio ao aumento dos preços da energia e um aumento geral do custo de vida no Reino Unido. Ambos os candidatos prometeram conduzir o Reino Unido durante a crise se escolhidos para liderar o país.

“Estou focado em ver nossa economia e nosso país em dias melhores, aumentando o tamanho do bolo, aumentando os salários e apoiando empregos para nos salvar da miséria da recessão”. Truss escreveu em um editorial publicado no The Mail on Sunday.

“Eu tenho um plano para nos fazer passar por isso e garantir que seja uma crise de um inverno. Quero que esta seja a última vez que as pessoas tenham que se preocupar com suas contas”. Sunak disse em entrevista ao The Sun no domingo.

Questionado sobre a vantagem de Truss em pesquisas recentes da Times Radio na sexta-feira, Sunak insistiu que ainda tem “uma chance fantástica de progredir nesta campanha”, e essa “Muitas pessoas ainda não se decidiram.”