UE volta a criticar regime do Talibã no Afeganistão

“Há um ano os talibãs violaram as suas promessas ao povo afegão e à comunidade internacional de conduzir negociações a fim de resolver o conflito de várias décadas no Afeganistão. Em vez disso, derrubaram o governo constitucional afegão, nunca tendo conseguido criar um sistema político inclusivo, rejeitando a vontade do povo afegão”, salienta o comunicado.

Na opinião da União Europeia, o Talibã violaao privá-las da oportunidade de concluir. Além disso, segundo Bruxelas,, que se tornaram mais rigorosas depois da chegada ao poder dos talibãs, junto com as restrições de movimento, em muitos aspetos privam as mulheres da oportunidade de participarem na vida socioeconômica do país.

Além do Talibã, não há força política no Afeganistão com quem se possa dialogar, diz analista

Bruxelas criticou as violações dos direitos das minorias étnicas e religiosas no Afeganistão. Trata-se de “violações sistemáticas dos direitos econômicos, sociais, culturais e políticos”, entre os quais se salientam execuções extrajudiciais, detenções, torturas, violência e intimidação. Está sendo violadas as liberdades de opinião e expressão, da mídia, bem como o direito ao protesto pacífico.

No início de agosto de 2021 os talibãs aumentaram a sua ofensiva contra as forças governamentais do Afeganistão. Em 15 de agosto eles entraram na capital afegã, Cabul, e passado um dia anunciaram a guerra tinha terminado.

Ao longo das duas últimas semanas de agosto no aeroporto de Cabul, que estava sob controle dos militares norte-americanos, decorreu uma evacuação em massa dos cidadãos dos países do Ocidente e dos afegãos que cooperaram com eles. Na noite para 31 de agosto os militares norte-americanos deixaram o aeroporto de Cabul, pondo fim a quase 20 anos de presença militar dos EUA no Afeganistão. No início de setembro foi anunciada a composição do governo interino afegão liderado por Mohammad Hassan Akhund, que ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores do país durante o primeiro governo do Talibã e que está sob sanções da ONU desde 2001.