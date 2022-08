Extensão do rastreamento do Instagram e do Facebook exposta — CMIO

Os aplicativos do Instagram e do Facebook rastreiam o que as pessoas fazem ao navegar em sites de terceiros sem seu consentimento, alertou o pesquisador de privacidade Felix Krause.

Krause, ex-engenheiro do Google, escreveu em um blog na quarta-feira que o aplicativo iOS injeta códigos em todos os sites mostrados e usados “um navegador personalizado no aplicativo” em vez do Safari integrado para monitorar a atividade dos usuários.

O aplicativo faz isso “sem o consentimento do usuário, nem do provedor do site”, escreveu Krause.

O pesquisador disse que não conseguiu determinar os dados exatos que o Instagram está rastreando, mas enfatizou que esses navegadores no aplicativo permitem que tudo que um usuário faz em um site seja rastreado, incluindo “cada toque” e “comportamento de rolagem”.

Ele acrescentou que esses navegadores podem ser explorados para roubar dados confidenciais, como endereços residenciais.

Em um comunicado ao The Guardian na quinta-feira, a empresa-mãe do Instagram, Meta, disse que a injeção de um código de rastreamento estava de acordo com as preferências dos usuários sobre permitir ou não que os aplicativos os seguissem.

“Desenvolvemos intencionalmente este código para honrar as [Ask to track] escolhas em nossas plataformas”, disse um porta-voz. “O código nos permite agregar dados do usuário antes de usá-los para publicidade direcionada ou fins de medição.”

O porta-voz acrescentou: “Para compras feitas pelo navegador do aplicativo, buscamos o consentimento do usuário para salvar as informações de pagamento para fins de preenchimento automático.”

Em resposta à declaração de Meta, Krause argumentou que a prática ainda “expõe um grande risco para o usuário”, e essa “não há como desativar o navegador personalizado no aplicativo.”

Comentando seu white paper sobre privacidade divulgado no mês passado, a Meta disse que seu objetivo era “equilibrar privacidade e integridade ao usar os dados das pessoas para reduzir experiências ruins com nossas tecnologias.”