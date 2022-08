Taiwan diz que China enviou aviões e navios para perto da ilha

O Exército de Libertação Popular (ELP) da China enviou 11 aviões e 6 navios militares para perto de Taiwan, comunicou o Ministério da Defesa de Taiwan no Twitter.

De acordo com ele, a China enviou dois caças J-11, dois J-16, dois J-10, quatro Su-30 e um avião de detecção por radar de longo alcance KJ-500 para a zona de identificação de defesa aérea (ADIZ, na sigla em inglês) de Taiwan.

Além disso, um total de 13 aeronaves da China atravessou a linha mediana do estreito de Taiwan no sábado (13), anunciou ele.

As ações vêm em meio às atividades militares chinesas em torno de Taiwan, que seguem a recente visita ao território de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. A China advertiu antes de sua passagem que responderia firmemente no caso de ela acontecer, que vê como intromissão nos seus assuntos internos .

Também no sábado (13), Taipé agradeceu a Washington pelo que disse serem “ações concretas” para manter a segurança e a paz no estreito de Taiwan e na região. Na sexta-feira (12) os EUA anunciaram que na semana seguinte conduziriam trânsitos aéreos e marítimos no estreito de Taiwan e que estão elaborando um “roteiro comercial ambicioso” para o território.