Dezenas de mortos em incêndio na igreja – CMIO

Um grande incêndio na igreja copta de Abu Sifin, na cidade egípcia de Gizé, matou pelo menos 41 pessoas, informou a mídia local, citando autoridades de saúde. O incêndio, que eclodiu durante a missa no domingo, com a presença de cerca de 5.000 fiéis, também deixou pelo menos 55 feridos.

Segundo a polícia, uma investigação inicial mostrou que o fogo começou devido a um curto-circuito elétrico em um aparelho de ar condicionado.

“As pessoas estavam se reunindo no terceiro e quarto andar, e vimos fumaça saindo do segundo andar. As pessoas correram para descer as escadas e começaram a cair umas em cima das outras”, disse. um adorador identificado como Yasir Munir disse à Reuters. O fogo teria causado uma debandada.

“Então ouvimos um estrondo, faíscas e fogo saindo da janela”, disse Munir, que estava no térreo junto com a filha e conseguiu escapar. Fotos e vídeos das consequências do incêndio mostram móveis carbonizados espalhados pelas salas incendiadas da igreja.

URGENTE: 35 cristãos mortos e 45 feridos em um incêndio na igreja durante o culto de domingo na cidade de Gizé, no Egito. Meus pensamentos e orações estão com as vítimas hoje. 🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/743y4mRfL4 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 14 de agosto de 2022

Fotos tiradas enquanto a igreja estava em chamas mostram espessas nuvens de fumaça preta saindo das janelas da igreja. De acordo com algumas das testemunhas, muitos dos mortos eram crianças. “Os corpos estão todos carbonizados, e muitos deles são crianças, que estavam em uma sala de berçário da igreja”. um homem identificado como Maher Murad disse à Reuters, acrescentando que também perdeu sua irmã no incêndio.

Pelo menos 41 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um incêndio dentro da Igreja Abu Sefein em Gizé, Egito. pic.twitter.com/RtSD2bf5Gk — Mundo TRT (@trtworld) 14 de agosto de 2022

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, expressou sua “Sinceras condolências às famílias das vítimas inocentes”. Ele disse que “todos os serviços do estado” foi mobilizado para “garantir que todas as medidas sejam tomadas”.

O Egito viu vários outros incêndios mortais nos últimos anos. Em 2020, 14 pacientes com Covid-19 morreram em dois incêndios hospitalares, enquanto em março de 2021, pelo menos 20 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica têxtil em um subúrbio oriental do Cairo.