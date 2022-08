Após tensão com Pelosi, delegação de congressistas dos EUA vai a Taiwan

“A delegação vai visitar Taiwan em 14-15 de agosto de 2022 no âmbito da visita mais abrangente à região do Indo-Pacífico”, diz a mensagem.

Salienta-se que a delegação vai se encontrar com altos funcionários taiwaneses para discutir as relações bilaterais entre os EUA e Taiwan, a segurança regional, comércio e investimento, cadeias de suprimento globais, alterações climáticas e outras questões importantes de interesse mútuo.

As relações oficiais entre o governo central da China e a sua província insular foram rompidas em 1949, depois de as forças do Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, ao sofrerem a derrota na guerra civil contra o Partido Comunista da China, terem se mudado para Taiwan. Os laços informais e comerciais entre a ilha e a China continental foram recuperados apenas no fim dos anos 1980.