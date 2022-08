Índia projetada para se tornar a economia de crescimento mais rápido da Ásia — CMIO

A sexta maior economia do mundo, a Índia, deverá se tornar a que mais cresce na Ásia em 2022-2023, contribuindo com 28% e 22% para o crescimento regional e global, respectivamente, segundo especialistas do Morgan Stanley.

O banco de Wall Street projeta que a nação do sul da Ásia crie uma demanda dinâmica impulsionada por uma força de trabalho jovem e investimentos empresariais, juntamente com as reformas adotadas pelo atual governo. Também espera que o consumo doméstico aumente e as exportações de serviços se mantenham melhor do que as exportações de bens.

Terceira maior economia da Ásia e segunda em termos de ppp, a Índia conseguiu crescer 9,2% no ano fiscal de 2022, marcando uma forte recuperação de um declínio de 6,6% no ano anterior, quando foi atingido por uma série de bloqueios relacionados ao Covid. Em 2022-2023, o crescimento do PIB do país deve ficar em média 7%, segundo o banco.

"A recente e forte série de dados aumenta nossa confiança de que a Índia está bem posicionada para fornecer o alfa da demanda doméstica, o que será particularmente importante à medida que a fraqueza do crescimento dos mercados desenvolvidos se infiltrar na demanda externa da Ásia", disse. disseram os economistas do banco, em nota datada de terça-feira e vista pela Reuters.













O Morgan Stanley destacou a mudança no foco da política para aumentar a capacidade produtiva, com uma série de reformas ajudando a desencadear uma dinâmica poderosa na economia.

“Impostos corporativos mais baixos, o esquema de incentivo vinculado à produção (PLI) e a Índia como um potencial beneficiário da diversificação da cadeia de suprimentos catalisarão e sustentarão a demanda doméstica, especialmente em investimento”, acrescentou. acrescentou o banco.

Nova Délhi cortou as taxas de imposto corporativo para atrair fabricantes e reviver o investimento privado em 2019 e lançou o esquema PLI no ano seguinte para ajudar os produtores domésticos.

“A economia está pronta para seu melhor desempenho em mais de uma década, à medida que a demanda reprimida está sendo desencadeada”. disseram os analistas, salientando que “saudável” balanços patrimoniais corporativos e confiança empresarial são um bom augúrio para as perspectivas de investimento da Índia.

