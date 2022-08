Caso estranho do filho de Pelosi gera dúvidas sobre visita da delegação norte-americana a Taiwan

Menos de duas semanas antes de Nancy Pelosi pisar em Taiwan apesar dos avisos firmes do governo chinês, seguem se gerando dúvidas acerca desta viagem que ameaça modificar o panorama geopolítico internacional.

Desta vez trata-se de uma reportagem publicada pelo jornal britânico Daily Mail, que colocou uma pergunta: por que vemos o filho da legisladora norte-americana se normalmente é seu marido quem a acompanha?

O artigo, assinado pelo jornalista Josh Boswell, apresenta dados sobre a suposta relação que existe entre Paul Pelosi Jr. e uma empresa de tecnologia chamada Borqs, que possui um dos seus principais centros de operações na China.

Com 400.000 ações, o filho de Nancy Pelosi é o segundo maior acionista desta empresa avaliada em cerca de 233 milhões de dólares, de acordo com documentos financeiros obtidos pelo jornal inglês. O acionista majoritário é o diretor-geral da empresa, Pat Sek Yuen Chan.

Segundo o perfil da empresa, a Borqs foi criada em 2007 e se especializa em produtos para a Internet das Coisas e em desenvolvimento de software para smartphones. A sua estreia como empresa pública ocorreu em 18 de agosto de 2018, quando o nome da companhia foi mudado para Borqs Technologies, Inc. Atualmente tem centros de pesquisa e desenvolvimento na China, Índia, Estados Unidos e Coreia do Sul.

Os supostos investimentos de Paul Pelosi Jr. contrastam com as constantes declarações que tem feito sua mãe sobre a necessidade de os Estados Unidos fazerem frente à China na guerra comercial que ambas as potências têm travado há pelo menos uma década.

“Paul trabalhou para a empresa de telecomunicações, Borqs Technologies, como assessor ou consultor, e recebeu 700.000 ações pelos seus serviços. O que o converteu no quinto – e mais tarde no segundo – maior acionista”, diz a reportagem.

“Os laços do filho de Nancy com a empresa chinesa poderiam pôr a presidente da Câmara dos Representantes em uma posição incômoda em relação à sua atual campanha para fazer frente às agressões do governo chinês no estrangeiro a à sua influência empresarial nos Estados Unidos”, acrescenta.

Embora nunca tenha sido informado oficialmente que Paul Pelosi Jr. viajou com a sua mãe a Taiwan, alguma mídia estadunidense divulgou fotografias da visita, tal como The New York Post.

Após ser perguntada por que é que o filho a acompanhou até a ilha asiática, Nancy Pelosi assegurou que Paul só veio “para acompanhar”, sem dar mais detalhes.

“O seu papel era ser meu acompanhante. Normalmente, convidamos os esposos, nem todos puderam vir, mas me senti orgulhosa de ter estado lá”, disse a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, segundo Fox News.

