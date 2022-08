Driblando as sanções: EUA se irritam com papel da Índia no transporte de petróleo russo





De acordo com o vice-governador do Banco da Reserva da Índia (Reserve Bank of India), Michael Patra, os EUA abordaram autoridades indianas com perguntas sobre produtos petrolíferos russos que supostamente foram enviados para os EUA da Índia, informou a Reuters.

De acordo com Patra, o Tesouro dos EUA informou às autoridades do país que um navio indiano supostamente pegou petróleo de um navio-tanque russo em alto mar e o entregou em um porto no estado de Gujarat, onde o petróleo foi processado e depois enviado para Nova York.

O funcionário indiano não revelou o nome do navio em questão, nem deu quaisquer outros detalhes sobre o assunto, mas disse que “é assim que a guerra funciona, funciona de maneiras estranhas“.

Os EUA proibiram a entrada de petróleo e derivados russos no país no início deste ano, como parte das sanções contra a Rússia em conexão com a situação na Ucrânia. A Índia se absteve de sancionar Moscou.

Além disso, Nova Deli intensificou as compras de petróleo russo em dez vezes desde março, aproveitando o desconto oferecido por Moscou.

Estimativas apontam que a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita como o segundo maior fornecedor de petróleo para Índia, perdendo apenas para o Iraque.

A embaixada dos EUA em Nova Deli não comentou a declaração de Patra quando questionada pela Reuters.

