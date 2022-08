Comércio Rússia-China atinge marco importante — CMIO

O embaixador de Pequim em Moscou espera que o valor suba para US$ 200 bilhões este ano

Os laços econômicos entre a Rússia e a China estão mostrando um crescimento constante, apesar da difícil situação internacional, disse o embaixador de Pequim em Moscou nesta sexta-feira, prevendo que o comércio pode atingir US$ 200 bilhões este ano.

“A cooperação comercial e econômica russo-chinesa mostra excelentes resultados e desenvolvimento sustentável, apesar dos testes associados à pandemia, à desaceleração econômica global e à difícil situação internacional e regional”. Zhang Hanhui disse à agência de notícias RIA Novosti.

Nos primeiros sete meses do ano, o comércio Pequim-Moscou aumentou 29%, atingindo US$ 97,71 bilhões, disse o embaixador, citando dados alfandegários chineses.

Nesse período, as exportações da China para a Rússia totalizaram US$ 36,26 bilhões, um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2021. As importações da Rússia aumentaram 48,8%, para US$ 61,44 bilhões.

Listando algumas das prioridades para o comércio bilateral, Zhang destacou energia, energia nuclear, aviação, espaço, infraestrutura básica, bem como tecnologia digital, medicina, energia verde, agricultura e ciência e inovação.

“Tudo isso estabelece uma base poderosa para que nossa cooperação comercial e econômica alcance um novo nível”. ele disse.

