MOSCOU, 14 de agosto – RIA Novosti. Na Europa, por causa da seca, as chamadas pedras famintas apareceram na superfície de rios secos, prenunciando problemas iminentes, escreve o jornal holandês NU.

“Famintos” são chamados de pedras de rios e rochas nas quais foram deixadas datas e marcas de nível de água. Eles servem como um aviso de tempos difíceis que virão como resultado do raso dos rios. Se o canal secar, expondo tal sinal, a seca, a quebra de safra e a fome estão chegando. Os historiadores afirmam que as primeiras marcas em “pedras famintas” apareceram no século XV. Durante séculos, eles foram frequentemente mencionados nos jornais como precursores de grandes desastres. Por exemplo, no século XX, as pedras foram mostradas da água em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial.

© AP Photo / Petr David Josek Um alerta de “pedra faminta” de seca no rio Elba em Decin, República Tcheca © AP Photo / Petr David Josek Um aviso de “pedra faminta” de seca no rio Elba em Decin, República Tcheca. Foto do arquivo

“Pedras famintas” foram novamente encontradas em trechos secos do rio Reno. A Holanda nunca registrou uma potência tão fraca do fluxo do rio”, diz a publicação.

Os autores do artigo observaram que essas pedras são encontradas com mais frequência nos canais do Reno e do Elba. Em algumas regiões, marcas nas rochas costeiras, ao contrário, significam que o nível da água está muito alto e alertam para inundações. Este ano, os climatologistas estão soando o alarme justamente por causa da falta de água.

O jornalista holandês do canal RTL TV Olaf Kens também falou na página em Twitter sobre o aparecimento de tais pedras.

“Aterrorizante. Por causa da seca nos rios europeus”, pedras famintas “foram expostas. Avisos terríveis de nossos ancestrais do século 15 sobre desastres”, escreveu ele.

Anteriormente, a Bloomberg relatou uma seca recorde e um raso de rios na Europa. Especialistas prevêem um declínio acentuado no tráfego de carga fluvial. Tendo como pano de fundo uma crise energética provocada pela diminuição do fornecimento de gás russo, a situação crítica dos rios representará um novo golpe no custo de vida dos países europeus.