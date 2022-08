País da UE vê inflação mais alta desde 1984 — CMIO

O aumento foi desencadeado por preços mais altos de eletricidade, juntamente com aumentos de preços de alimentos e bebidas não alcoólicas

A inflação anual na Espanha subiu para 10,8% em julho, atingindo o nível mais alto em 38 anos, mostram dados divulgados pelo Instituto Espanhol de Estatística (INE) nesta sexta-feira.

Apesar das quedas significativas nos preços da gasolina, os custos crescentes da eletricidade e dos alimentos levaram a um aumento de 0,6% na taxa de inflação no mês passado. Os dados mais recentes confirmam as perspetivas preliminares do INE de finais de julho.

Em julho, os preços dos produtos energéticos no país dispararam 41% em relação ao ano anterior, enquanto alguns produtos alimentícios básicos subiram mais de 20%. Os espanhóis viram um aumento significativo no preço de ovos, leite e outros produtos lácteos, bem como carne, pão e cereais.

A taxa de inflação na Espanha aumentou por três meses consecutivos, após uma queda de 1,5% em abril. Ultrapassou a marca de dois dígitos em junho.

Madrid tomou várias medidas para combater o aumento dos preços da energia, incluindo a redução do imposto sobre o valor acrescentado nas faturas de energia e chegou a um acordo com a UE que permite à Espanha limitar os efeitos dos preços do gás no custo da eletricidade. O governo também começou a financiar uma redução de 20 centavos por litro no custo da gasolina.

No entanto, espera-se que os preços dos alimentos aumentem ainda mais nos próximos meses, pois a severa seca deste verão na Europa pode afetar significativamente os produtos agrícolas, incluindo azeitonas, frutas e legumes.

