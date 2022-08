Global Times: EUA estabelecem principal aliado na Ucrânia

MOSCOU, 14 de agosto – RIA Novosti. A Europa está sofrendo as consequências da crise ucraniana devido às ações dos EUA, que podem levar a uma deterioração das relações entre Washington e Bruxelas, escreveu o jornalista Xue Liu em um artigo para a edição chinesa do Global Times.

“Os países europeus se tornaram vítimas do conflito na Ucrânia – eles têm que lidar com uma crise de energia e um forte aumento nos preços. Além disso, as economias dos principais estados europeus estão entrando em uma fase de recessão, o que pode provocar instabilidade política e social, “, explicou o autor.