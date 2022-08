As principais agências de rating declaram a Ucrânia em default — CMIO

As agências globais de classificação de risco S&P e Fitch reduziram os ratings em moeda estrangeira da Ucrânia para ‘default seletivo’ e ‘default restrito’, respectivamente, já que a mais recente reestruturação da dívida do país é vista como angustiada.

No início desta semana, as empresas estatais Ukrenergo e Ukravtodor solicitaram um congelamento de dois anos nos pagamentos de quase US$ 20 bilhões em títulos internacionais. Os credores do país no exterior concordaram em suspender o pagamento de juros e adiar a data de vencimento dos títulos em dois anos.

Espera-se que isso economize à Ucrânia cerca de US$ 6 bilhões em pagamentos, disse o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal, comentando sobre a medida.

A S&P reduziu o rating em moeda estrangeira da Ucrânia para ‘SD/SD’ – significando default seletivo – de ‘CC/C’.

“Dados os termos e condições anunciados da reestruturação, e de acordo com nossos critérios, vemos a transação como angustiada e equivalente a inadimplência”, disse a agência.

Enquanto isso, a Fitch cortou o rating em moeda estrangeira de longo prazo do país para ‘RD’ (default restrito) de ‘C’, considerando o adiamento dos pagamentos da dívida como uma troca de dívidas em dificuldades.

A S&P também disse que espera que o estresse macroeconômico e fiscal causado pela operação militar da Rússia enfraqueça a capacidade de Kiev de pagar sua dívida em moeda local. Portanto, rebaixou o rating em moeda doméstica da Ucrânia para ‘CCC+/C’, de ‘B-/B’. A Fitch, por sua vez, manteve o rating em moeda doméstica do país em ‘CCC-‘.

