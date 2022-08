Na Bielorrússia, anunciou a ausência de escassez de mercadorias

“Houve e não há escassez nas lojas. A Bielorrússia … há muito tempo garante sua segurança alimentar. Mercadorias que estão sujeitas a algum tipo de sanções – nossos importadores, observo, fizeram um ótimo trabalho e se reorientaram instantaneamente para outros mercados. momentos mais difíceis do passado Durante meses, não tivemos nenhum problema com culturas verdes ou vegetais. Nós imediatamente nos reorientamos”, disse o ministro em entrevista à STV no domingo.

Ele observou que “o governo não dorme”. “Se, por exemplo, a situação mudar, ajustamos os regulamentos que regulam a importação de produtos ou a exportação de produtos da República da Bielorrússia. Vemos que não temos matérias-primas suficientes, por exemplo, trigo sarraceno … Lembre-se , havia um problema com o trigo sarraceno? Proibimos as exportações “Mantivemos a matéria-prima dentro do país. Se nos faltasse alguma mercadoria, abrimos as fronteiras para importar mesmo de países hostis para garantir um preço competitivo no mercado, reduzindo-o e fornecer uma ampla variedade na prateleira”, disse Bogdanov. Ao mesmo tempo, afirmou que “hoje temos a maior parte dos bens da produção nacional”.

Quanto à subida dos preços no consumidor, o ministro salientou que “todos os bens, tanto alimentares como não alimentares, estão a crescer aproximadamente ao mesmo ritmo, a um ritmo uniforme”. “Em 12 meses, todos esses bens tiveram um aumento de preço de 10 a 20%. Isso indica a objetividade do aumento de preços. A inflação mundial se tornou um flagelo global. Ela bate recordes em todos os lugares. Logística, matérias-primas e energia estão se tornando Claro que isso afeta seriamente a formação de preços para o nosso mercado interno. Embora o governo esteja tomando medidas colossais de contenção, hoje somos o único país do mundo onde mais de 50% das mercadorias são controladas e regulamentadas”, disse ministro.

De acordo com dados oficiais, em julho a inflação na Bielorrússia em uma base anual foi de 18,1%. Bogdanov ressaltou que as autoridades bielorrussas estão fazendo todo o possível para conter a inflação. “A situação que aconteceu, a operação especial na Ucrânia, explodiu esse indicador. Imediatamente nos envolvemos no trabalho e todas as alavancas de influência nos preços foram ativadas instantaneamente. Além disso, usamos não apenas medidas administrativas, mas também medidas de influência econômica sobre os processos inflacionários. E especificamente para isso, foi desenvolvido um programa para conter os preços do governo e do Comitê de Controle do Estado”, lembrou Bogdanov. Ele enfatizou que “ninguém impensadamente aumenta os preços e não vai”.